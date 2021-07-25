نشرة أخبار العالم.. الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويجمد سلطات البرلمان.. العراق يحسم مصير بقاء القوات الأمريكية

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

تونس .. قيس سعيد يعزل رئيس الحكومة.. وتجميد سلطات البرلمان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

الكويت تدرس إعادة فتح الطيران المباشر مع مصر

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية إن مجلس وزراء الكويت يدرس في الوقت الراهن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى عدة دول عربية وأجنبية وعلى رأسها مصر والمغرب.

الكاظمي: العراق لم يعد بحاجة لوجود القوات الأمريكية

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن العراق لم يعد بحاجة إلى وجود القوات الأمريكية على أراضيه.

غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على جنوب وشمال قطاع غزة

تصريح جديد من ملك الأردن بشأن قضية الأمير حمزة

قال ملك الأردن عبدالله الثاني إن هناك من حاول الدفع بـ"طموحات" أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، لتنفيذ أجنداتهم الخاصة.

إسرائيل تعين سفيرا جديدا لدى الإمارات.. تعرف عليه

أعلن وزير خارجية إسرائيل يائيير لابيد اليوم الأحد، تعيين أمير حايك سفيرًا جديدًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

قرار عاجل من السعودية بشأن دخول المنشآت واستخدام وسائل النقل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام، ابتداءً من يوم 1 أغسطس المقبل.

السعودية تبدأ تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في هذا الموعد

كشفت وسائل سعودية عن استعداد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل 2022.

الملك عبد الله الثاني يتهم إيران باستهداف الأردن بطائرات مسيرة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد، إن الأردن تعرض لهجمات بواسطة طائرات مسيرة تحمل بصمات إيرانية.

لبنان .. اتفاق سياسي على ترشيح نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رؤساء حكومات سابقون في لبنان اليوم الأحد، أنهم يدعمون ترشيح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي كرئيس وزراء لبنان الجديد خلفًا لسعد الحريري.

هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا في الضفة الغربية.. شاهد

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مقاتلة إسرائيلية هبطت اضطراريًا في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية.