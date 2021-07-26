لاعب الإنتاج الحربي منفعلاََ : تعرضت للسباب من جمهور الأهلي.. أين اللوائح؟

كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب الفريق الأول للانتاج الحربي عن ما حدث له من جماهير الأهلي التي تواجدت في مدرجات ملعب السلام خلال مباراة فريقه أمام منافسه الأهلي.

وقال عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت إن، خلال المباراة تواجد أكثر من ٥٠٠ او ٦٠٠ مشجع للنادي الأهلي وهذا مخالف للوائح وقوانين الرياضة.

وتابع: تعرضت للسباب بشكل غير لائق وهذا ما لم أتوقعه، وكل هذا السباب الذي استمعت له كان سببه أنني كنت أشجع فريقي بشكل قوي من على خط التماس.

وأضاف لاعب الانتاج الحربي، أنه تم خصم ٢٠ ألف جنيه منه بسبب تواجده في المدرجات في أحد المباريات لدعم فريقه والسبب كان اختراق القوانين واللوائح.

وأكمل: كنت أتوقع مباراة الأهلي أبسط من ذلك بسبب الإجهاد الذي تعرض له في إفريقيا وضغط المباريات.