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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف سمير من الأهلي والزمالك وطموح قفشة.. وكيل اللاعبين يجيب

أحمد سمير
أحمد سمير

أكد إسلام الشحات وكيل اللاعبين ، أن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش تلقي العديد من العروض عقب تالقه داخل الفريق خلال الموسم الحالي .

وأضاف إسلام الشحات خلال لقائه بفضائية" أون تايم سبورتس"، أن أحمد سمير تلقي العديد من العروض مشيراً إلي متابعة قطبي الكرة المصرية “ الأهلي والزمالك”، للحصول على خدمات اللاعب .

وتابع:" لم يتم التفاوض بشكل رسمي للحصول على خدمات أحمد سمير حتى الآن ".

وفي سياق آخر أكد إسلام الشحات أن محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي لديه طموح كثيرة للوصول إلي أبعد مكانه .

وانتزع النادي الأهلي فوزا مثيرا علي الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 37 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء.

وأدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل فى الدقيقة 54 عن طريق محمد طارق ابو العز بعد مراوغه رائعه لمدافع الاهلي ويسددها بقوة فتسكن الشباك .

ونجح الانتاج الحربي فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 63 عن طريق مصطفى البدري بعد انفراد تام ليسددها بإتقان.

وجاء هدف التعادل للاهلي فى الدقيقة 85 عن طريق حسين الشحات من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وتمكن  الاهلي من اقتناص الثلاث نقاط فى الوقت القاتل عن طريق والتر بواليا من رأسية قوية .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي الي النقطة 55 فى المركز الثاني ، بينما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند النقطة 19 محتلا المركز الثامن عشر والاخير .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو الإنتاج الحربي من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة 4 ، جاءت كرة عرضية من محمد هاني من الطرف الأيمن سددها مروان محسن برأسه من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الإنتاج الحربي.

وتعرض مروان محسن لإصابه قوية بعد تدخل قوي من محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي فى الدقيقة 11 .

تمريرة طولية رائعة من عمرو السولية لاعب وسط الأهلي إلى كهربا يمين منطقة الجزاء سددها بلمسة واحدة مرت أعلى مرمى فريق الإنتاج الحربي فى الدقيقة 18 .

ودفع موسيماني بـ حسين الشحات بدلا من جونيور آجاي فى الدقيقة 46 .

ونفذت كرة عرضية خطيرة من من الطرف الأيسر عن طريق مصطفى البدري تتجه إلى المرمى ليخرجها علي لطفي حارس مرمى الأهلي ببراعة في الدقيقة47 .

وسدد أليو ديانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمروان محسن مهاجم الأهلي وكادت أن تسكن الشباك لكن مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 48 .

ودفع موسيماني بـ محمد شريف بدلا من محمد هاني فى الدقيقة 60 .

وجاءت كرة مقوسة من ديانج من خارج منطقة الجزاء إلى والتر بواليا مررها برأسه لكن مرت من أمام مروان محسن فى الدقيقة 76 .

وسدد عمرو السولية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وخرجت إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن فى الدقيقة 79 .

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