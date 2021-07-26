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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شابة تصاب بعجز في قدمها بعد حقنها بلقاح فايزر.. فيديو

شابة تصاب بعجز بقدمها
شابة تصاب بعجز بقدمها بسبب فايزر

كشفت سلسلة من مقاطع الفيديو عبر تطبيق  الإنستجرام، امرأة تكافح من أجل السير على أقدامها بعد حقنها بلقاح فايزر  المضاد لفيروس كورونا.


و في إحدى المنشورات ، شوهدت جورجيا-روز سيغال ، 34 عامًا ، وهي عاجزة عن السير على أقدامها و تنهار تقريبًا على أرضية المطبخ، ثم يظهر مقطع آخر في ساقيها وقدميها تتشنج في سرير المستشفى.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم تحميل مقاطع الفيديو على حساب Instagram Imjustbait ، الذي جذب 4.7 مليون متابع منذ أن أنشأه Anthony 'Antz' Robb في عام 2014.

واوضح المنشور المدون اعلى الفيديوهات المنشورة عبر انستجرام، ان “ جورجيا ” كانت  تعاني من نوبات إغماء يومية منذ 29 يونيو بعد حقنها  بالجرعة الثانية من لقاح فايزر ، ليتطور الأمر إلى مشاكل عصبية وفقدان التحكم بساقيها.

وافاد المنشور ان الشابة  ، كانت بصحة جيدة  قل اخذها للقاح، مما اثر هذا الامر تخوف البعض من اخذ اللقاح.

أثار المنشور ، الذي حصل على أكثر من 100000 إعجاب ، جدلاً في قسم التعليقات ، حيث أوضح العديد من مستخدمي Instagram المشهورين مخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة للقاح فيروس كورونا. في حين أن حالة السيدة سيغال نادرة للغاية ، إلا أنها من الآثار الجانبية المعترف بها .

  تظهر أرقام NHS England أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا لم يحصل بعد على الجرعة الأولى من لقاح Covid-19. لكن الفيروس ينتشر في هذه الفئة العمرية، حيث ثبت إصابة أكثر من واحد من كل 100 تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عامًا الأسبوع الماضي. 
 

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