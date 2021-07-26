حمو بيكا: أنا فتحت مطاعم عشان زهقت من الناس اللي مركزة معايا

قال الفنان حمو بيكا ، أنا فتحت مطاعم عشان زهقت من كل حاجة والناس اللي مركزة معايا مؤكدا إنني مؤدي والناس بتحبني.

واضاف بيكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أقوم بعمل 7 أو 8 أغاني في اليوم وعمر كمال لا يمكنه أن يسجل أغنية واحدة في اليوم قائلا " لما بيخلص الأغنية كان بيعزبنا معاه "

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة جديدة بين مطربي المهرجانات حمو بيكا ونور التوت وأصدقائهما مع بعض الشباب بمنطقة الساحل الشمالي عند بوابة “مارينا 5”.

وظهر خلال الفيديو معركة “ضرب بالأحزمة” بين حمو بيكا ورفاقه وبين الشباب، وفي أثناء المقطع ردد أحد الشباب بأن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرض للضرب.

وتعد المشاجرة هي الثانية لـ حمو بيكا في غضون أسبوع، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له أثناء مشاجرته مع بعض الشباب.