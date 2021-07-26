"حاطط صورتي على الكبايات وعلب الأكل "..شاهد | حمو بيكا: وبأخذ كورسات عشان أدخل النقابة

قال الفنان حمو بيكا ، قمت بتقديم ورقي للانضمام ألي نقابة الموسيقيين والان في انتظار تحديد موعد لجنة لي ، مؤكدا أنا بأخذ كورسات زي ما قالولي علشان ادخل النقابة .



واضاف بيكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، ان مؤدي جيد جدا وجمهوري يكون سعيد بوجودي في أي حفلة وحرام اني مطلعش للجمهور .



واوضح بيكا ، أقوم بفتح سلسلة مطاعم الأن وخلال هذا العام سيكون لدي 4 مطاعم حاطط صورتي على الكبايات وعلب الأكل في المطاعم بتاعتي وفي كل حتة .



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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة جديدة بين مطربي المهرجانات حمو بيكا ونور التوت وأصدقائهما مع بعض الشباب بمنطقة الساحل الشمالي عند بوابة “مارينا 5”.

وظهر خلال الفيديو معركة “ضرب بالأحزمة” بين حمو بيكا ورفاقه وبين الشباب، وفي أثناء المقطع ردد أحد الشباب بأن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرض للضرب.

وتعد المشاجرة هي الثانية لـ حمو بيكا في غضون أسبوع، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له أثناء مشاجرته مع بعض الشباب.