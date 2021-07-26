كرسي متحرك وغسالة اتوماتيك .. حلم احمد وخديجة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنوفية

علي مدار ٢٧ عاما حمل الوالدين هم أبناءهم من ذوى الاحتياجات الخاصة عقب ولادتهم بإعاقة في حركة القدم والفرق بينهما عاما واحد ووصلت نسبة إعاقتهم في القدم بنسبة ١٠٠٪ .

احمد وخديجة شابان من مركز الشهداء قادهم القدر ليكونا من ذوى الاحتياجات الخاصة ليمكث والدتهم ووالدهم علي تربيتهم في محاولة للخروج بهم الي النور.

عبد المجيد وشهرته أحمد يبلغ من العمر 28 عاما وخديجة عمرها 27 عاما ولدا بإعاقة في حركة الأقدام بنسبة 100%،يستخدمان أيديهما فقط في رفع أشياء بسيطة.

فيما يروى الاب محمد اللامي قصة كفاحهم علي مدار ٢٧ عاما حتي سارا الشابان في عمر الشباب، مجهود بدني ومادى لتربية الابناء ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويقول الاب، أنه يتشارك مع زوجته لتربية أبناءه حيث يحملونهم لقضاء حاجاتهم لأن نسبة اعاقتهم وصلت الي ١٠٠٪ واصيبت الام بمرض الفتاق نتيجة معاناة امتدت لسنوات.

واضاف، أن مديرية التضامن الاجتماعي تصرف للحالتين 470 جنيها للملبس والمأكل والمشرب والدواء والحالة المادية ليست ميسرة حيث قام ببناء المنزل بالتقسيط وبمساهمات من أهالي القرية.

وطالب الاب بمبلغ ثابت شهريا لهم مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كرسي متحرك لهما وغسالة اتوماتيك لوالدتهم لأنها لم تستطع الغسيل على الغسالة العادية.