عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كرسي متحرك وغسالة اتوماتيك .. حلم احمد وخديجة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنوفية

صدى البلد

 

علي مدار ٢٧ عاما حمل الوالدين هم أبناءهم من ذوى الاحتياجات الخاصة عقب ولادتهم بإعاقة في حركة القدم والفرق بينهما عاما واحد ووصلت نسبة إعاقتهم في القدم بنسبة ١٠٠٪ .

احمد وخديجة شابان من مركز الشهداء قادهم القدر ليكونا من ذوى الاحتياجات الخاصة ليمكث والدتهم ووالدهم علي تربيتهم في محاولة للخروج بهم الي النور.

عبد المجيد وشهرته أحمد يبلغ من العمر 28 عاما وخديجة عمرها 27  عاما ولدا بإعاقة في حركة الأقدام بنسبة 100%،يستخدمان  أيديهما فقط في رفع أشياء بسيطة.

فيما يروى الاب محمد اللامي قصة كفاحهم علي مدار ٢٧ عاما حتي سارا الشابان في عمر الشباب، مجهود بدني ومادى لتربية الابناء ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويقول الاب، أنه يتشارك مع زوجته لتربية أبناءه حيث يحملونهم لقضاء حاجاتهم لأن نسبة اعاقتهم وصلت الي ١٠٠٪ واصيبت الام بمرض الفتاق نتيجة معاناة امتدت لسنوات.

واضاف، أن مديرية التضامن الاجتماعي تصرف للحالتين 470 جنيها للملبس والمأكل والمشرب والدواء والحالة المادية ليست ميسرة حيث قام ببناء المنزل بالتقسيط وبمساهمات من أهالي القرية.

وطالب الاب بمبلغ ثابت شهريا لهم مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كرسي متحرك لهما وغسالة اتوماتيك لوالدتهم لأنها لم تستطع الغسيل على الغسالة العادية.

 

IMG-20210726-WA0000
IMG-20210726-WA0000
الإحتياجات الخاصة المنوفية محافظة المنوفية التضامن الاجتماعي اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

مصطفى البدري يكشف أسباب عدم احتفاله بالهدف أمام الأهلي.. تفاصيل

عبد الخالق : لاعبا الاهلي يستحقا الطرد.. والدوري ضعيف لا يستحق الأزمات

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 26 يوليو

طوكيو 2020.. جدول مباريات اليوم الإثنين.. اليد وهداية وأبو القاسم

حارس كايزر تشيفز : تعرضنا لحالة الفشل الذهني عقب الطرد أمام الأهل بنهائي أفريقيا

محمد سعيد : اختيار فوربس للاقتصاد المصرى ضمن الأفضل عربيا شهادة ثقة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

أول رد من الغنوشي على قرار الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة

مسخ ثقافي .. طبيب نفسي يكشف دوافع قاتلة زوجها المحاسب بطوخ

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ