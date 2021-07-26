قلق وخوف بولاية أمريكية بعد وفاة طفل بالطاعون

ربط وفاة مأساوية لطفل أمريكي يبلغ من العمر 10 سنوات بالطاعون بعد أن حذر مسؤولو الصحة من أنهم يحققون في تقارير جديدة عن العدوى البكتيرية في الحيوانات والبراغيث.

وبحسب ما ورد ، توفي الصبي الصغير لأسباب مرتبطة بالطاعون ، وفقًا لوزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو.

و قال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الطاعون مرض بكتيري يمكن أن ينتقل بسهولة إلى البشر من خلال لدغات البراغيث المصابة أو عند التعامل مع الحيوانات المصابة.

وتأتي الوفاة بعد "تقارير معملية مؤكدة عن وجود طاعون في الحيوانات والبراغيث في ست مقاطعات" ، بما في ذلك لا بلاتا ، حيث كان يعيش الصبي الصغير ، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

على الرغم من أن الطاعون قتل عشرات الملايين في جميع أنحاء أوروبا خلال العصور الوسطى ، يمكن الآن علاج المرض بالمضادات الحيوية الحديثة إذا تم اكتشافه مبكرًا بما فيه الكفاية. يتم العثور على عدد قليل فقط من الحالات في الولايات المتحدة كل عام.

وتشمل الأعراض "ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ، أو تضخم الغدد الليمفاوية" ، كما قال المركز ، ويتم اكتشاف الطاعون بشكل متكرر في السناجب الصخرية والخشب وأنواع أخرى من السناجب الأرضية والسنجاب".



