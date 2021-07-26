عبد الخالق : لاعبا الاهلي يستحقا الطرد.. والدوري ضعيف لا يستحق الأزمات

قال إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي أن فريقه كان يستحق الفوز على الأهلي خلال مباراة الفريقين.

وأضاف عبد الخالق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد أي لاعب أو مدرب يريد أن يخسر والجميع شاهد مستوى الإنتاج أمام الأهلي وكنا ند قوي للفريق الأحمر خلال المباراة".

وأكمل "لا أريد الحديث عن التحكيم ولكن محمد هاني وأيمن أشرف يستحقا الطرد وإذا حدث ذلك لكنا على الأقل تعادلنا مع الأهلي".

وواصل "هل يوجد لاعب أو مدرب يريد أن يُكتب في سيرته الذاتية أنه قاد فريقه للهبوط، هل بعدما لعبت للزمالك وسموحة ومنتخب مصر أريد أن يقال عني إنني هبطت مع الإنتاج للدرجة الثانية؟".

وأكمل "أقول لجماهير الأهلي والزمالك ليس كل مدرب يخسر من الأهلي والزمالك نقول عليه إنه تعمد التفويت".

واستمر في تصريحاته "كرة القدم في مصر لا تستحق كل الذي يحدث بها لأن الدوري المصري من أضعف دوريات المنطقة".

وأوضح "كيف يحضر حوالي 400 مشجع للأهلي في مدرجات الملعب والحكم ومراقب المباراة يشاهدونهم ويسمعون الجمهور وهو يوجه لي السباب والشتائم دون أن يتخذوا أي موقف".

وأشار "توقعت أن تكون مباراة الأهلي سهلة وأن نسجل الأهداف نظرا لأن مواجهات الفرق الكبيرة تكون مفتوحة على عكس باقي فرق الدوري التي تعتمد على الدفاع المكثف، كنا الأحق بالفوز أمام الأهلي ولكن الأخطاء الفردية تسببت في خسارتنا".