"حاطط صورتي على الكبايات وعلب الأكل".. حمو بيكا: باخد كورسات عشان أدخل النقابة وفتحت مطاعم.. فيديو

تحدث الفنان حمو بيكا، خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " عن الخلافات التي حدثت معه خلال الفترة الأخيرة نعرض لكم أبرزها:

قال الفنان حمو بيكا ، قمت بتقديم ورقي للانضمام ألي نقابة الموسيقيين والان في انتظار تحديد موعد لجنة لي ، مؤكدا أنا بأخذ كورسات زي ما قالولي علشان ادخل النقابة .

قال الفنان حمو بيكا ، أنا فتحت مطاعم عشان زهقت من كل حاجة والناس اللي مركزة معايا مؤكدا إنني مؤدي والناس بتحبني.

أكد الفنان حمو بيكا ، أنه وقف إلى جانب الفنان عمر كمال وغيره كثيرا، مضيفا: “وعندما كان يحدث لي شيء موقفوش جنبي وأول ما كانوا يحتاجوني كنت بفتح ليهم الباب ”.

قال الفنان حمو بيكا ، الناس أول ما بتشوفني بتفتح الفيديو وتصور بدون سبب أو بسبب ، مؤكدا أنا بعت العربية النهارة بسبب أن الجميع اصبح يعرفها .

قال الفنان حمو بيكا ، المشاجرة التي حدثت أمام مارينا 5 ليس لي أي علاقة بها ووقت حدثها كنت نائم ولا أعلم عنها أي شيء .