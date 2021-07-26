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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد العاطي : فاركو منظومة «محترفة».. واستغناء «المتأهلين» عن لاعبيهم «منطقي».. فيديو

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي

قال مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق فاركو، إن قيادته للفريق للتأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، الموسم المقبل، جاء نتيجة اجتهاد كبير، وجهد مبذول من المنظومة ككل.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه واجه ضغوطًا كبيرة في فاركو، في ظل توفير كافة سبل الراحة، فضلًا عن احترافية الإدارة في التعامل، وهو ما وضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، لتحقيق إنجاز التأهل.

واستكمل تصريحاته، أنه قرر عدم خوض تجربة التدريب في الممتاز ب مرة أخرى بعد الصعود بأسوان، إلا أن منظومة فاركو أجبرته على العدول عن قراره، مشيرًا إلى أن أندية الشركات حققت طفرة ونقلة كبيرة في الدوري الممتاز، منذ صعودها، بينما يأمل أن يكون هناك إمكانيات متوفرة لدى الأندية الجماهيرية.

واختتم تصريحاته، أن استغناء الأندية المتأهلة للدوري الممتاز، عن لاعبيها الذين قادوها للتأهل، أمر ليس غريبًا، خاصة وأن النادي المتأهل انتقل لمرحلة في حاجة للاعبين على قدر من المشاركة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن كرة القدم دائمًا بها ظلم.

مجدي عبد العاطي فاركو الدوري الممتاز الممتاز ب كرة القدم

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