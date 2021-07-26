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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

صدى البلد

 


توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بترميم وصيانة وتطوير وتحديث أضرحة ومقامات آل البيت الكرام خطوه ممتازة وهي خطوه تتماشي تماما مع مصر الجديدة والحديثة التي لاتهمل آل البيت أحياء وأموات من قبل كانت مصر الملاذ والملجأ والتي احتضنت هؤلاء النبلاء واليوم هي الراعية لأولياء الله الصالحين كنا ومازلنا وسنظل عشاق لأل البيت الكرام ونتبرك بهم ونحذوا حذوهم ونسير على دربهم منذ وطئت أقدامهم أرض الكنانة والمصريون يحتفلون بهم ويقيمون الموائذ والموالد وينفقون سرا وعلانية ترحما عليهم وحبا فيهم وستظل مصر الأزهر بوسطيتها واعتدالها وقادتها راعية للأولياء الصالحين والتذكير بمناقبهم ومأثرهم وماقدموه.. ولايمكن أن ننسي كيف أحتضن المصريون هؤلاء الكرام عندما وفدوا إليها.. ومن خلال زيارتي المتكرره لمساجد آل البيت وأضرحه الصالحين تقابلت هناك مع شخصيات نبيلة
ومحترمه يجدون في هذه الزيارات الخير والبركه من خلال قراءة الأوراد وترديد الأدعية المأثورة عنهم والحديث عن تاريخهم وسيرتهم النبيلة والحافله.
والانفاق علي الفقراء والمساكين حبا فيهم واقتداء بسيرتهم العطره حيث كانوا يحرصون علي رعايه المساكين والأخذ بأيديهم الي بر الأمان.
الرئيس السيسي رغم مشاغله العديده والمسئوليه الملقاه علي عاتقه جاء حرصه علي الاهتمام بالمساجد التاريخية وأضرحة آل البيت ليرد علي من غابت عقولهم ويعبدون الله علي حرف
الذين قادوا حمله ممنهجه ومنظمه للنيل من هذه الأضرحه والتشكيك فيها. مصر الجديدة ترعي أولياءها أحياءً وأمواتاً
وهكذا تكون الوسطية ويكون الأعتدال.. رضي الله تعالي عن آل البيت وعن كل الأولياء الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون..
 

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