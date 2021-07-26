رمضان البيه يكتب: رسائل

عندما تكثر المواضيع بالنسبة للكاتب فمن المستحب أن يلخصها في مقاله بمجموعة رسائل بما يسمى بالمختصر المفيد .. ولنبدأ بالرسالة الأولى إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى بحفظه وبارك في عمره ..سيادة الرئيس أولا : لك خالص الشكر والتحية والإحترام والتقدير من كل مصري حر وعربي أصيل على إنقاذك لمصرنا الحبيبة وتحمل المسؤولية في وقت عصيب كادت وأشرقت فيه مصرنا الحبيبة على الضياع والبيع والتقسيم ..ولك الشكر والتحية وخالص الدعوات على المجهود الجبار الذي بذلته ولا زلت تبذله في حماية أمن مصر وبناءها وعمارتها ولم شمل الأمة العربية . سيادة الرئيس لقد وعدت ووفيت وعاهدت الله ووعدتنا ووفيت فلك منا كل تقدير وإحترام وفي ختام الرسالة كان الله في عونك ومددك وجزاك عن مصر والأمة خير الجزاء ولك منا خالص الدعوات .. الرسالة الثانية .. إلى السيد وزير الداخلية. سيادة الوزير لقد إمتلأت ساحات أهل البيت الأطهار عليهم السلام .ساحة الإمام الحسين وساحة السيدة زينب وساحة السيدة نفيسة عليهم السلام . إمتلأت بالبطجية ومدمني المخدرات والممتهنين للتسول وللأسف أن رجال الشرطة لا تتخذ معهم أي إجراء . سيادة الوزير إن مساجد وساحات أهل البيت عليهم السلام لها حرمة وللأسف هؤلاء البلطجية ومدمني المخدرات لا يراعون هذه الحرمة.. لذا أرجوا من سيادتكم تطهير الساحات من هؤلاء عفوا الصيع والبلطجية والمتسولين .. الرسالة الثالثة إلى السيد وزير الأوقاف ..سيادة الوزير أما آن الأوان أن تفتح المقامات أمام المحبين ؟ سيادة الوزير إن كان تخوفك من إنتشار فيرس كرونا بسبب التزاحم أنزل سعادتك إلى منطقة الأزهر ووسط البلد وشوف النوادي والشواطئ ومدى إزدحام الناس . سيادة الوزير تفتح المقامات مع الأخذ بأسباب الوقاية والسلامة . واذكرك بأن أهل البيت عليهم السلام هم بركة مصر وهم أسباب سر الله تعالى في حفظها . ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا إسحاق زوج السيدة نفيسة في رؤياه عندما أراد أن يأخذ جسدها الطاهر لدفنه بالبقيع قائلا له : يا إسحاق دع نفيسة لأهل مصر فإن لهم فيها خير وبركة ؟ فأرجوا إصدار قرار بفتح المقامات للزيارة مع الأخذ بأسباب الوقاية والسلام .. في الختام أرجوا أن تصل رسائلي للسادة المسؤولين..