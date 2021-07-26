روما يعرض شراء مدافع برشلونة كليمنت لينجليه

قدم نادي روما الإيطالي عرضًا رسميًا إلى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي كليمنت لينجليه، مدافع البارسا في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية إن لينجليه تلقى عرضًا من نادي روما بناء على طلب مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، الذي يسعى إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليا.

وأوضحت الصحيفة أن بيع المدافع الفرنسي ربما يكون فرصة لبرشلونة لتخفيض فاتورة الرواتب السنوية لنجوم الفريق مع الأزمة المالية التي يعاني منها في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا المستجد.



وانضم لينجليه إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من فريق إشبيلية الإسباني، ولكن خلال الموسم الماضي، تلقى انتقادات كبيرة بسبب تراجع مستواه.