عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات الطقس في السعودية اليوم الإثنين

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين.

وتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير.

txt

طقس السعودية.. أمطار ورياح وسيول تهدد مدن المملكة.. تفاصيل

txt

السعودية.. طقس غير مستقر يضرب المملكة والبرق يضيء ليل الرياض.. فيديو

كما توقع مركز الأرصاد أن تبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة.

وأشار إلى احتمالية استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة.

وفيما يخص البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وجنوبية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-25كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف.

أما عن الخليج العربي، فأشار مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة الطقس اليوم البحر الأحمر مكة المكرمة الخليج العربي الطقس في السعودية

موضوعات متعلقة

صدمة بشأن إصابات كورونا في الصين

حقيقة تعليق حركة الطيران في تونس.. صورة

نشرة أخبار العالم.. ارتفاع ضحايا الفيضانات في الصين.. طقس الكويت اليوم الأربعاء.. قوات أمريكية في إسرائيل

ارتفاع أعداد ضحايا فيضانات الصين إلى 25 قتيلا

الهند تسجل ما يقرب من 4 آلاف حالة وفاة بكورونا

الصحف الإماراتية.. العاهل السعودي يلقي كلمة بمناسبة عيد الاضحى.. استهداف القصر الرئاسي في أفغانستان.. صدمة في إصابات كورونا بالصين

أثناء صلاة عيد الأضحى.. لحظة سقوط صواريخ بالقرب من القصر الرئاسي الأفغاني

بيان صادم بشأن إصابات كورونا بالصين

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. هداية ملاك تتأهل لربع النهائي في التايكوندو

بدء هدم الجدران الداخلية... مقاول الهدم يتسلم عقار الأنفوشى المائل في الإسكندرية

تعرف على مهام عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. تفاصيل

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الاجنبية الاولى قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

خالد الغندور يعود لتدريبات الاتحاد عقب جراحة الوجه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ