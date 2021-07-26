فرنسا تفوز على البرازيل 34-29 في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

حقق منتخب فرنسا لكرة اليد الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 34-29 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الإثنين على صالة يويوجي ناسيونال ستاديوم في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمنافسات كرة اليد "رجال" بأولمبياد طوكيو.



ونجح منتخب الديوك في التفوق بالشوط الأول بنتيجة 16-13،وواصل منتخب فرنسا تفوقه في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 34-29.



ويعد هذا الفوز هو الثاني لمنتخب فرنسا بعد الانتصار في الجولة الأولى على الأرجنتين بنتيجة 33-29، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بينما تعرض منتخب البرازيل للخسارة الثانية بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام النرويج 27-24، ليستمر المنتخب البرازيلي بدون أي رصيد من النقاط.



وتلعب فرنسا في الجولة الثالثة امام منتخب المانيا ،بينما تواجه البرازيل منتخب اسبانيا.