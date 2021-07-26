محافظات مصر في خبر.. كارثة جديدة في الإسكندرية بعد ميل عقار.. العثور على جثة شاب مذبوحا في المحلة.. استياء طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في محافظات مصر، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.

تسلم مقاول الهدم عقار الأنفوشى المائل في الاسكندرية للبدء في إزالة 10 أدوار بالعقار وفقًا لقرار اللجنة الهندسية التي كلفها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على مالك عقار الانفوشى أثناء تواجده فى دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولة هروبه.



عثر الأهالى على جثة شاب فى العشرينات من عمره مذبوحا وملقى بالطريق العام بمنطقة الوزارية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

أعلن حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية السابق عن تلقيه بلاغا بتلو ث بترولي كثيف بسفاجا جنوب الغردقة تم إرساله من أجانب مقيمين بسفاجا.

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران عقب انهيار منزل بقرية طملاى بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

أعلن دير الأنبا بولا، عن تفاصيل إعادة فتح أبوابه لاستقبال الزوار ابتداءً من يوم 29 يوليو الجارى، وذلك بعد توقف الزيارات لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورنا.

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الدهانات والنظافة بمحيط قصر محمد علي بشبرا الخيمة والمنتظر افتتاحه بعد تطويره خلال الفترة المقبلة حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المجموعات وفرق العمل للانتهاء من جميع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 اخرين، اليوم “الأحد”، في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١ الشعبة الأدبية بمحافظة البحيرة، حول امتحان التاريخ بين السهل و الصعب، وأوضح بعضهم أن الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط باستثناء ١٥ سؤالا كانت في متناول الطالب الممتاز، بالإضافة إلى عدد الأسئلة غير مناسبة مع الوقت المحدد.