عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظات مصر في خبر.. كارثة جديدة في الإسكندرية بعد ميل عقار.. العثور على جثة شاب مذبوحا في المحلة.. استياء طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ

عقار الإسكندرية المائل
عقار الإسكندرية المائل

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في محافظات مصر، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.

 

بدء هدم الجدران الداخلية... مقاول الهد يتسلم عقار الأنفوشى المائل في الإسكندرية

تسلم مقاول الهدم عقار الأنفوشى المائل في الاسكندرية للبدء في إزالة 10 أدوار بالعقار وفقًا لقرار اللجنة الهندسية التي كلفها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

 

أثناء محاولة هروبه.. الأجهزة الأمنية تضبط مالك عقار الأنفوشي المائل بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على مالك عقار الانفوشى أثناء تواجده فى دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولة هروبه.
 

العثور على جثة شاب مذبوحا وملقى بالطريق العام في المحلة

عثر الأهالى على جثة شاب فى العشرينات من عمره مذبوحا وملقى بالطريق العام بمنطقة الوزارية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

 

الإنقاذ البحري: رصد تلوث بترولي كبير جنوبي مدينة سفاجا

أعلن حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية السابق عن تلقيه بلاغا بتلو ث بترولي كثيف بسفاجا جنوب الغردقة  تم إرساله من أجانب مقيمين بسفاجا. 

 

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انهيار منزل في المنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران عقب انهيار منزل بقرية طملاى بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

 

بعد إغلاق عام ونصف.. دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

أعلن دير الأنبا بولا، عن تفاصيل إعادة فتح أبوابه لاستقبال الزوار ابتداءً من يوم 29 يوليو الجارى، وذلك بعد توقف الزيارات لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورنا.

 

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير قصر محمد علي والطريق الدائري بشبرا الخيمة

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الدهانات والنظافة بمحيط قصر محمد علي بشبرا الخيمة والمنتظر افتتاحه بعد تطويره خلال الفترة المقبلة حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المجموعات وفرق العمل للانتهاء من جميع الأعمال خلال الفترة المقبلة. 

 

مصرع طفلة وإصابة 3 اخرين في انفجار أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 اخرين، اليوم “الأحد”، في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

 

صعب فوق الخيال.. استياء طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان التاريخ

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١ الشعبة الأدبية بمحافظة البحيرة، حول امتحان التاريخ بين السهل و الصعب، وأوضح بعضهم أن الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط باستثناء  ١٥ سؤالا كانت في متناول الطالب الممتاز، بالإضافة إلى عدد الأسئلة غير مناسبة مع الوقت المحدد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محافظات عقار الأنفوشى المائل الاسكندرية المحلة سفاجا انهيار منزل طلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

مصر تنهي الشوط الأول 15-14 على الدنمارك بطل العالم فى أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. سيف عيسي يطيح ببطل إيطاليا ويتأهل لنصف النهائي في التايكوندو

عبد العال : المنتخب الأوليمبي إفتقد صلاح.. و«هو ده آخرنا»

مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

توجيه السيسي بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي لاستقرار الأوضاع النقدية يتصدر عناوين الصحف

أولمبياد طوكيو .. عزمي محيلبة يودع تصفيات الإسكيت للرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ