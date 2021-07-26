عبد العال : المنتخب الأوليمبي إفتقد صلاح.. و«هو ده آخرنا»

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني الأوليمبي إفتقد تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

'' ده آخرنا '' ، ولا تنتظروا آداء أفضل من ذلك في المباراة القادمة أمام المنتخب الأسترالي ، فالإختيارات منذ البداية لم تكن منطقية بالمرة ، فعلى أي أساس تم ضم ثنائي في الخط الخلفي ؟ ، كان يجب إنضمام حلول هجومية مثل محمد صلاح أو محمد مجدي أفشة أو محمد شريف .

واختتم عبد العال : المهمة تعقدت وأصبحت أكثر صعوبة بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني ، وسننتظر نتائج المنتخبات الأخرى ، كنت أتمنى أن نحسم مصيرنا بأنفسنا ولا ننتظر هدايا الآخرين.