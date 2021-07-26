ألمانيا تفوز على الأرجنتين 33-25 في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

حقق منتخب ألمانيا لكرة اليد الفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 33-25 ،في المباراة التي جمعتهما ،اليوم /الاثنين/، علي صالة (يويوجي ناسيونال ستاديوم) في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بمنافسات كرة اليد "رجال" بأولمبياد طوكيو.



وتفوق المنتخب الألماني في الشوط الأول بنتيجة 14-13، وواصل تفوقه بالشوط الثاني لينجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 33-25.



وحققت ألمانيا فوزها الأول في المجموعة لترفع رصيدها إلى نقطتين في المركز الرابع ،بينما تكبدت الأرجنتين الهزيمة الثانية في المجموعة لتظل بدون رصيد في قاع المجموعة.



وكانت ألمانيا خسرت في الجولة الأولي أمام أسبانيا بنتيجة 28-27،بينما تعرضت الأرجنتين للهزيمة من فرنسا بنتيجة 33-27، وتواجه ألمانيا منتخب فرنسا بالجولة الثالثة ،بينما تلعب الأرجنتين أمام النرويج وذلك يوم 28 يوليو الجاري.