عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألمانيا تفوز على الأرجنتين 33-25 في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

صورة أرشيفية ـ منتخب
صورة أرشيفية ـ منتخب ألمانيا لكرة اليد

حقق منتخب ألمانيا لكرة اليد الفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 33-25 ،في المباراة التي جمعتهما ،اليوم /الاثنين/، علي صالة (يويوجي ناسيونال ستاديوم) في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بمنافسات كرة اليد "رجال" بأولمبياد طوكيو.


وتفوق المنتخب الألماني في الشوط الأول بنتيجة 14-13، وواصل تفوقه بالشوط الثاني لينجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 33-25.


وحققت ألمانيا فوزها الأول في المجموعة لترفع رصيدها إلى نقطتين في المركز الرابع ،بينما تكبدت الأرجنتين الهزيمة الثانية في المجموعة لتظل بدون رصيد في قاع المجموعة.


وكانت ألمانيا خسرت في الجولة الأولي أمام أسبانيا بنتيجة 28-27،بينما تعرضت الأرجنتين للهزيمة من فرنسا بنتيجة 33-27، وتواجه ألمانيا منتخب فرنسا بالجولة الثالثة ،بينما تلعب الأرجنتين أمام النرويج وذلك يوم 28 يوليو الجاري.

ترشيحاتنا

مصر تنهي الشوط الأول 15-14 على الدنمارك بطل العالم فى أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. سيف عيسي يطيح ببطل إيطاليا ويتأهل لنصف النهائي في التايكوندو

عبد العال : المنتخب الأوليمبي إفتقد صلاح.. و«هو ده آخرنا»

مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

توجيه السيسي بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي لاستقرار الأوضاع النقدية يتصدر عناوين الصحف

أولمبياد طوكيو .. عزمي محيلبة يودع تصفيات الإسكيت للرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ