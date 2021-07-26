عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تُسجل 3 آلاف و752 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بكورونا

صورة أرشيفية ـ كورونا
صورة أرشيفية ـ كورونا

سجل المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، 3 آلاف و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و8 آلاف و446 شخصا.


وأفاد المركز، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و48 حالة.


وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 927 ألفا و599 حالة، بعدما تماثلت 1641 حالة للشفاء.. مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا يبلغ 57 ألفا و799 حالة.

ترشيحاتنا

مصر تنهي الشوط الأول 15-14 على الدنمارك بطل العالم فى أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. سيف عيسي يطيح ببطل إيطاليا ويتأهل لنصف النهائي في التايكوندو

عبد العال : المنتخب الأوليمبي إفتقد صلاح.. و«هو ده آخرنا»

مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

توجيه السيسي بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي لاستقرار الأوضاع النقدية يتصدر عناوين الصحف

أولمبياد طوكيو .. عزمي محيلبة يودع تصفيات الإسكيت للرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ