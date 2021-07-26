الحالة المرورية..معدلات السير فى الذروة الصباحية تتجاوز الـ 65%

قال محمد صابر، محرر الشئون المرورية، إن معدلات السير بصفة عامة فى الذروة الصباحية التى بدأت اليوم تتجاوز الـ 65% على كافة محاور محافظات الوجة البحرى والقبلى بما فيها الطرق المؤدية إليها.

وأضاف “صابر”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المحافظات المجاورة للقاهرة والجيزة مثل القليوبية تشهد بعض الاحجام فى الطريق الزراعى من منطقة ميت حلفه، إلى جانب أن قطاعات الطرق الدائرية جميع محاورها حتى الآن تعمل بشكل مرضى.

وفى سياق آخر، استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين 26-7- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأظهر التطبيق أن الحالة المرورية تشهد كثافات مرورية متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة عالية في مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.



وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن كوبري أكتوبر يشهد زحاما مروريًا، وحركة المرور في امتداد رمسيس تسير بشكل مزدحم ولذلك نطالب المواطنين بالبحث عن طريق آخر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجارى وهي بالعقارات ١٤ع - ٣٤ط - ١١٨ز – ١٢٦ ص وأسفل الضغط أمام ٢٥ ط بقطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ك.

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي ٥٥٢ ا – ٥١٣ ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات.

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أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف



يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبارا للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهواتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإسعاف 123

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258