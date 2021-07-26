محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بطوخ

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القافلة الطبية البيطرية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بقرية ميت كنانه بمركز ومدينة طوخ، وذلك بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم التابع لمركز البحوث الزراعية.

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وأكد المحافظ أن القافلة أجرت الكشف بأول يوم عمل للقافلة على أكثر من 80 حيوان رأس ماشية بقرية ميت كنانة، وتستمر القافلة لمدة أسبوع بعدد من قرى المحافظة، وهي قرى طنان بقليوب و قرنفيل بالقناطر الخيرية و الشموت ببنها و كفر الصهيبي بشبين القناطر.



واضاف الهجان ان القافلة شملت فحص التناسليات سونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وكذلك عقد دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.



وتفقد محافظ القليوبية، خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجانى، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية



جاءت الجولة بحضور الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينه طوخ.



فى سياق متصل تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الدهانات والنظافة بمحيط قصر محمد علي بشبرا الخيمة والمنتظر افتتاحه بعد تطويره خلال الفترة المقبلة حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المجموعات وفرق العمل للانتهاء من جميع الأعمال خلال الفترة المقبلة.



واستكمل محافظ القليوبية الجولة بشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع الهجان أعمال رفع القمامة من النقط الرئيسية بالشارع ووجه بالعمل على مدار الساعة والصيانة الدورية لجميع المعدات بالحملة الميكانيكية ، كما تفقد المحافظ شارع 135 وخلال الجولة تم ضبط أكثر من 300 شيشة بعدد من المقاهي والكافيتيريات بشارع 135 وشارع أحمد عرابي ، وعلى الفور وجه المحافظ بعمل محضر لأصحابها مع تشميع وغلق للكافتيريات.



وخلال الجولة تفقد المحافظ موقف مسطرد وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات مع التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم تحصيل أى زيادة ، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.