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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق قوافل مبادرة حياة كريمة بقرى الدقهلية

صدى البلد

تواصل وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم جهودها على كافة الأصعدة لنشر الآداب والفنون في ربوع الوطن تحقيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية للوصول بمبادرة "حياة كريمة" في كل المجالات، لاسيما الثقافية منها عن طريق مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتفتح أبوابها أمام أبناء قرى محافظة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث انطلقت أولى الفعاليات بقافلة ثقافية بقرية "أولاد صبور" بمركز المطرية، بحضور رئيس الإقليم، ومدير عام فرع الثقافة، ولفيف من القيادات المحلية والتنفيذية.

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باستثمارات 150 مليار جنيه.. التخطيط: 18.4 مليون مستفيد من “حياة كريمة”

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الوادي الجديد في 24 ساعة | نائب المحافظ تتابع موقف مشروعات حياة كريمة.. والمباحث تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل شخص في منطقة النقب

بدأت الفعاليات بكلمة لمدير فرع الثقافة، مؤكدا على قيمة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، كما أشار إلي المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة التي أعدتها وزارة الثقافة للمشاركة في المبادرة والتي تسعى إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية، والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن، تلاها عرض لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوى والتي قدمت رقصة التنورة ومجموعة من أغاني التراث الساحلي، تلاها فقرة مواهب في مجالات إلقاء الشعر والغناء من رواد بيت ثقافة زكريا الحجاوى بالمطرية، ثم أمسية شعرية للشاعرة فاطمة فياض، واختتمت الفعاليات بمحاضرة أدارها فتحي الخطيب عن "دور المرأة الريفية فى تنمية  المجتمع"، متناولا كيف أن المرأة الريفية لم تكتفي بدورها كأم وزوجة بل قامت بعملها خارج المنزل جنبًا إلى جنب مع الرجل، وأن النساء الريفيات العاملات أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلاد النامية تمثل حوالي 43% من القوي العاملة الزراعية، واقيم على هامش القافلة افتتاح مكتبة متنقلة، وورشة فن تشكيلي شارك فيها أطفال القرية.

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