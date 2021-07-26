وزارة الحج والعمرة تعلن موعد استقبال المعتمرين من خارج المملكة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة السعودي هشام سعيد، إنّ النجاح التى حققته السعودية فى موسم الحج الماضي كان سببه أولًا توفيق الله وبسبب الخطط والآليات والتزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية حتى انتهى موسم الحج ولم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد أو أي أوبئة أو أمراض.



واضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلاميان أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي أن الآلية التى اتبعت كان هدفها فى الأساس الحفاظ على صحة الإنسان وضمان أن يؤدي مناسك الحج بدون أي حوادث او إصابات بكورونا.



وتابع سعيد" ستستقبل المملكة العربية السعودية المعتمرين من خارج المملكة فى 1 من محرم الذي يوافق ٩ أغسطس القادم لعام 2021،موضحًا ان التقدم لتأشيرات العمرة تم البدء فيها من أمس،بالإضافة إلى عملية حجز السكن جميع رحلة المعتمرين داخل المملكة.

شروط أداء العمرة



وأردف سعيد أن أهم الشروط لضمان السلامة العامة داخل وخارج المملكة العربية السعودية متمثلة فى أن لايقل عمر المعتمر عن ١٨ عاما ويجب ان يكون المعتمر اخذ جرعات لقاح فيروس كورونا ليكون لديه اجسام مضادة تحارب الفيروس ان وجد،موضحا ان اللقاحات المعتمدة فى المملكة هى فايزر و استرازينكا وجونسون اند جونسون و موديرنا وفقًا لمنظمة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية لافتًا إلى أن هناك عملية توسع لاستيعاب المزيد من اللقاحات.



وبسؤاله عن وجود اي من الدول ممنوعة من اداء العمرة داخل المملكة قال" لا نمنع أي مسلم على أي بقعة من بقاع الأرض من دخول الممكلة لكن لظروف الجائحة والحفاظ على الصحة العامة هناك بعض الدول مازال الدخول لها ممنوع بشكل مباشر إلى المملكة ومن الممكن ان يأتي عن طريق دولة أخرى،لافتًا إلى ان هناك عملية تعافي جزئيًا فى الوضع الاقتصادي وكافة مناحي الحياة فى كل دول العالم وتم البدء فى عملية الفتح التدريجي فبعد ان كان 20 دولة ممنوعين من الدخول بشكل مباشر إلى المملكة قل هذا العدد إلى ٧ دول فقط.

واوضح سعيد ان التقنية الحديثة والتكنولوجيا أصبحت احد الادوات التنفيذية التى تخرج العمل بالشكل الأمثل والمثالي التى نطمح عليه جميعنا.



واشار إلى أن هناك تطبيق يسمي اعتمرنا سيتم الاعتماد عليه فى موسم العمرة القادم،موضحًا ان فائدة هذا التطبيق يتيح جميع الاختيارات للوقت المناسب للصلاة لعدم التكدس فى وقت واحد.

وتابع" التطبيق بيكون مربوط مع تطبيقات إلكترونية اخرى تساعد فى نجاح عملية العمرة،موضحًا انه تم استخدامه فى عمرة سنة ١٩٤٢ هجريًا وتم خدمة اكثر من ٢٣ مليون معتمر العام الماضي.