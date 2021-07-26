اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن تنظيم أعمال القطر والإرشاد بمينائي الأدبية والسخنة يتم بموجبه قيام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بما تملكه من قاطرات بحرية بمواصفات خاصة وامكانيات فنية ونوعية وخبرات سابقة وعناصر بشرية مدربة ومعدات لازمة للقيام بعمليات القطر والإرشاد للسفن والوحدات العائمة بمينائي العين السخنة والأدبية .

خطة الهيئة

وأضافت الهيئة فى بيان لها أن ذلك للعمل على المساهمة والتعاون في تحقيق خطة الهيئة الهادفة الى تقديم خدمات القطر والإرشاد بالموانئ بانتظام واطراد لتشجيع الفرص الاستثمارية في مشروع التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والترويج للاستثمار بها من خلال تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي وحركة السفن في القناة والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار .