فرمان جديد من إيهاب جلال في الإسماعيلي قبل استئناف الدوري

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال خوض التدريبات على فترتين خلال الفترة المقبلة صباحا ومساء فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز ورفع الحمل البدنى للاعبين بشكل جيد.



ويخوض الإسماعيلى معسكرا مغلقا خلال الوقت الراهن بالإسكندرية بفرمان من إيهاب جلال المدير الفنى والذى يسعى إلى الظهور بشكل جيد خلال الفترة المتبقية من مسابقة الدوري للمنافسة على مركز متقدم بالمسابقة .



ويستعد الإسماعيلى إلى مواجهة بيراميدز 2 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل بينهما من مسابقة الدورى الممتاز ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى عددا من المباريات الودية خلال معسكره المغلق الجاري بالإسكندرية والذى ينتهى بنهاية شهر يوليو الجاري.



وأعلن اتحاد كرة القدم توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب انشغال المنتخب الأولمبي بالتحضير لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها بطوكيو خلال شهر يوليو الجاري.



وكان إيهاب جلال طالب بغلق ملف تجديد التعاقد بشكل تام خلال الفترة الحالية، والانتظار إلى نهاية الموسم من أجل تقييم التجربة بشكل تام ومعرفة تجهيزات الدراويش للموسم الجديد من صفقات واستقرار مالي وما إلى ذلك وهو ما وافق عليه مسئولو الإسماعيلي وقرروا غلق الملف في الوقت الراهن.



ويأمل مسئولو النادي الإسماعيلي في بقاء إيهاب جلال والتجديد له كونه أصبح مطلبا جماهيريا كبيرا من قبل عشاق الدراويش بعد النتائج المميزة التي حققها مع الفريق فضلا عن علاقته الجيدة مع اللاعبين واحتواء الفريق بشكل جيد.



إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلي قبل أشهر قليلة خلفا للبوسني يوفيتش ووقع عقدًا يمتد حتى نهاية الموسم الكُروي الجاري.