التعليم تنفي تسريب الإنجليزي قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

تأكيدا لـ صدى البلد ..

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أكدت خلاله صحة ما نشره موقع صدى البلد في السادسة من صباح اليوم، بشأن نفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة على طلاب الشعبة العلمية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيانها : تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة قبل بدء الامتحان من صور لامتحان اليوم لمادة (اللغة الأجنبية الأولى) للشعبة العلمية ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2021 “ الشعبة العلمية” امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، والذي يستمر زمنه من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم 392 ألفا 863 طالبا/طالبة ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.



إجراءات احترازية



وحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

وحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.



تفتيش طلاب الثانوية العامة 3 مرات داخل اللجان



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 باستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2021 مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.



إحصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام، يبلغ 649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

ووفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة

2200 مراقب أول لجنة

12598 مراقبا

91318 ملاحظا

8373 معاونا

9511 عضو أمن

1190 عضو لجنة إدارة

1714 عضوا قانونيا

4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:

- 158 استراحة في قطاع القاهرة

- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية

- 213 استراحة في قطاع المنصورة

- 281 استراحة في قطاع أسيوط