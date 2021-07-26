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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

أسعار الدولار في
أسعار الدولار في مصر

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.


وذكرت بيانات، أنه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع. 

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وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي و(إتش إس بي سي) و(كريدي أجريكول)، ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، كما استقر الدولار في "وفا التجاري بنك" ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع. 


وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، تراجعا أمام الجنيه، ففي بنك مصر والبنك الأهلي سجلت العملة ارتفاعا طفيفا بقيمة واحد قرش لتسجل 18.37 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي، ارتفعت أيضا العملة الأوروبية بقيمة واحد قرش لتسجل 18.39 جنيه للشراء و18.57جنيه للبيع. 


وبالنسبة للعملات العربية، ظل الريال السعودي محتفظا بهدوءه لما كان عليه قبل العيد في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. 


وعزز النمو المتواصل لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر استقرار سوق النقد وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
واستأنفت البنوك العاملة بالسوق المصرية نشاطها في مواعيدها الاعتيادية بداية من أمس، حيث فتحت البنوك أبوابها أمام الجمهور في الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا، فيما يبدأ عمل الموظفين اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك بعد العودة من عطلات عيد الأضحى المبارك.
 

اسعار الدولار البنك الأهلى المصرى بنك مصر البنك التجاري الدولي استقرار الدولار

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