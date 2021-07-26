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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات الشيوخ تحذر من عصابات سرقة بيانات "كارت الفيزا "

كارت الفيزا
كارت الفيزا

حذر النائب حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من إنتشار ظاهرة عصابات سرقة بيانات " كارت الفيزا"، مطالبا بضرورة التعامل بحذر في كل إجراءات ومعاملات الإنترنت وتكنولو جيا المعلومات، للحفاظ على أموال ومدخرات المواطنين "تحويشة العمر" التى يمكن أن تسرق فى لحظة بسبب تلك العصابات.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانين أن تلك الجرائم تندرج تحت قائمة الجرائم الالكترونية، حيث يمارس القائمون عليها عمليات احتيالية لتنفيذ جرائمهم والاستيلاء على أموال المواطنين، ليجد الموظف راتبه الذي عمل من أجله على مدار شهر كامل قد ضاع في ثانية واحدة.

وأضاف عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتعدد وسائل وأساليب اللصوص في هذا تنفيذ تلك الجريمة، مشيرا إلى أن أبرزها هو تلقى المواطن اتصال هاتفى من شخص مجهول باستخدام رقم مميز، منتحلا صفة مندوب بأحد البنوك، ليخطر المواطن بإيقاف كارت الفيزا الخاص به، ومن ثم يطلب منه الرقم الخاص بكارت الفيزا لإعادة تفعيله مرى أخرى، ثم يكتشف المواطن عقب ذلك أن أمواله قد تم سحبها من رصيده.

وحذر النائب حسانين توفيق، المواطنين، من التعامل بشكل عشوائي مع كل من يتصل به وإطلاعه على بياناته الشخصية، دون التأكد من هويته.

كما حذر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من إنتشار العروض العشوائية للسلع والمنتجات على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن جزء كبير منها يندرج تحت وسائل النصب، حيث تهدف تلك العروض العشوائية إلى إبهار المواطن،  بالأسعار المخفضة والخصومات التى تتخطى الـ 50 %، حيث تشترط تلك العروض للحصول عليها وجود وسيلة واحدة شرائية، وهي ادخال بيانات كارت الفيزا، وذلك من أجل الإستيلاء على أموال المواطن.

وتابع النائب حسانين توفيق، هذه المظاهر تعد من سلبيات التكنولوجيا، والتى تتطلب توعية المواطنين بخطورتها، وكذلك تتطلب الرقابة الحاسمة عليها من الجهات المختصة.

كارت الفيزا معاملات الإنترنت الجرائم الإلكترونية البنوك منصات التواصل الاجتماعى

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