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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ السويس يفتتح شاطئ السوايسة بطول 700 متر على الكورنيش

اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس

عرض برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، تقرير عن افتتاح محافظ السويس ، لـ شاطيء السوايسة .

وقال اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، خلال التقرير ، أن الافتتاح يضم المرحلة الأولى من الشاطيء ، وتضم منطقة الشاطيء ودورات المياه ، والـ " باركينج " .

وأوضح أن المرحلة الثانية ستضم افتتاح منطقة المطاعم والكافيهات ، والمبنى الإداري ، والمرحلة الثالثة ستضم منطقة ألعاب مائية .

ومن جانبه أشار عبد الله رمضان ، نائب محافظ السويس ، أن الطول الإجمال للشاطيء 700 متر ، وبتكلفة زهيدة جدا ، معقبا : " أسرة بالكامل ممكن تقضي يوم بالكامل بـ أقل من 100 جنيه " . 

اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن تنظيم أعمال القطر والإرشاد بمينائي الأدبية والسخنة يتم بموجبه قيام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بما تملكه من قاطرات بحرية بمواصفات خاصة وامكانيات فنية ونوعية وخبرات سابقة وعناصر بشرية مدربة ومعدات لازمة للقيام بعمليات القطر والإرشاد للسفن والوحدات العائمة بمينائي العين السخنة والأدبية . 

خطة الهيئة

وأضافت الهيئة فى بيان لها أن ذلك للعمل على المساهمة والتعاون في تحقيق خطة الهيئة الهادفة الى تقديم خدمات القطر والإرشاد بالموانئ بانتظام واطراد لتشجيع الفرص الاستثمارية في مشروع التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والترويج للاستثمار بها من خلال تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي وحركة السفن في القناة والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار .
 

محافظ السويس السويس شاطيء السوايسة اخبار التوك شو برنامج صباحك مصري

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