احتفالات شباب تونسيين بقرارات قيس سعيد| شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو من احتفالات شباب تونسيين بقرارات قيس سعيد فيما أطلقت سيارات أبواقها دعما لقراراته، حيث تدفق مئات التونسيين إلى الشوارع احتفالا بإعلان الرئيس قيس سعيد عن تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأفادت بأن أحزابا وتيارات تونسية تعلن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد بعد قرار الرئيس التونسي فى رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.

كما أعلن تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التى ترتكب فى حق تونس.

وصرح الرئيس التونسى أنه قرر أن يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يقوم بتعيينه بنفسه.

وصرح بأن الإجراءات المتخذة ليست تعليقا للدستور.