سياحة الإسكندرية: أسعار دخول الشواطئ بين 5 و 25 جنيهًا..فيديو

قال اللواء جمال رشاد ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، إنه على الرغم من فصل الصيف ، إلى أن هناك بعض الأيام التي تتعرض فيها الشواطئ للنوات ، وتشتد الرياح بها، خاصة في الشواطئ المفتوحة .

وأضاف اللواء جمال رشاد ، عبر زووم ، لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن هناك مجهودات كبيرة لتكثيف عدد من الغواصين، وأبراج المراقبة ، موضحا أن ما حدث مؤخرا على شاطئ " ستانلي " ، هو مجرد موجات شديدة سحبت عددا من المواطنين داخل المياه العميقة، وتم انقذاهم .

وأشار " رشاد " إلى أن الإدارة المركزية اطلقت ابلكيشن ، لكي يتعرف المواطنون من خلاله على أماكن الشواطئ التي بها حركة موجات عالية ، وتتيح له الحجز للشواطئ المختلفة ، لمنع التجمعات على بوابات الشواطئ .

ونوه أن أسعار الدخول للشواطئ تتراوح بين 5 جنيهات إلى 25 جنيها ، وتم توفير مشرفين على الشواطئ للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي



تابع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالات محافظة الاسكندرية بعيدها القومي ال69، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات ضمت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، لمناقشة رؤية واستعدادات الاحتفال بعيدها القومي. والتي من المقرر إنطلاقها يوم 26 يوليو الجاري.

وقال الشريف أن العيد القومي لمحافظة الاسكندرية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر ، عاصمة الفن والثقافة والحضارة.

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وأضاف أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومي والعمل جميعا كفريق واحد لإخراج فاعليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

واستمع المحافظ من جميع الجهات المعنية استعداداتهم لإقامة فاعليات الاحتفال بالعيد القومي، والاستعدادات الخاصة بكل جهة. مؤكدا أنه تم التشديد علي الإهتمام بكافة الخدمات المقدمة علي جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.

ومن المقرر أن يضم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 2021 سلسلة من الفاعليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية. وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفاعليات الأخري.