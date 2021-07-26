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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ذكري التأميم.. شاهد أول اجتماع لمجلس إدارة مصري لقناة السويس

أول إجتماع لمجلس
أول إجتماع لمجلس إدارة مصري لقناة السويس بعد قرار التأميم

اتخذ الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، قرار تأميم قناة السويس ظهر يوم السبت، الموافق 21 يوليو 1956م الموافق 13 ذي الحجة سنة 1375هـ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، رداً على قرار البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي، والذي علم به جمال عبد الناصر يوم الخميس 19 يوليو 1956م.

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وكان الرئيس "عبدالناصر"، يحرص علي أن يحقق السرية التامة والمفاجأة، لذا لم يصرح بقرار تأميم قناة السويس إلاّ عندما استدعى المهندس محمود يونس، رئيس الهيئة العامة للبترول، في ذلك الوقت، في يوم 24 يوليو 1956م، إلى مقر مجلس الوزراء وأبلغه بعزمه على تأميم قناة السويس، وأنه سيصدر قرار بذلك مساء يوم 26 يوليو 1956م أثناء خطبته في الإسكندرية، وكلفه بتنفيذ هذه المهمة.

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وفي اللقاء نفسه، استدعى الرئيس جمال عبد الناصر المهندس عبد الحميد أبو بكر سكرتير عام الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت، وأبلغه بأنه قرر تأميم قناة السويس، وأنه مكلف مع المهمة.

وينشر “صدي البلد” ، صورة نادرة لأول اجتماع مجلس إدارة مصرى لقناة السويس، بعد تأميم قناة السويس 1958 برئاسة المهندس محمود يونس رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كلاً من بدوي إبراهيم حمودة، المهندس إبراهيم ذكي، المهندس نبية يونس، محمد توفيق سكر، برهان سعيد، محمد على الفقيه، مهندس محمد أحمد سليم، الدكتور مصطفى الحفناوي، الدكتور محمود عبد الباقي القشيري.
 

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