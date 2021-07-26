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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر: فتح 9 شواطئ بأسعار جيدة أمام المواطنين|فيديو

وحيد تهامي ، رئيس
وحيد تهامي ، رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر

قال وحيد تهامي ، رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر ، إن نسب الاشغال بالفنادق والقرى السياحية ، 70% فقط ، وفقا لآخر القرارات الحكومية ، موضحا أن أوقات الأعياد والمناسبات المحلية ، تساهم في زيادة حركة الاقبال على الشواطئ.

وأضاف وحيد تهامي ، عبر " زووم " لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، أن هناك الكثير من الفنادق السياحية ، وصلت للحد الاقصى لها من الاستيعاب ، خلال فترة عيد الأضحى .

وتابع " تهامي " أن أسعار الشواطئ ليست مرتفعة ، وهناك 9 شواطئ عامة ، مفتوحة أمام المواطنين بأسعار متوسطة .

وأكد أن هناك حزمة من الإجراءات الاحترازية ، في جميع الشواطئ ، للحفاظ على صحة المواطنين ، من انتشار فيروس كورونا.

 

الطيران: 50% تخفيضات لشركات الطيران العالمية لزيادة السياحة الخارجية

 

قال اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، إن مطار القاهرة يستقبل آلاف السائحين الروس بشكل يومي، مضيفا أنه وصلنا لـ 70% نسبة الإشغال في الغردقة وشرم الشيخ لما كان قبل الجائحة.


وأضاف منتصر مناع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الأحد، أن الدولة تقدم حوافز جيدة من أجل زيادة السياحة الخارجية بمصر، مستدركا أنه نقدم حوافز 50% تخفيضات لشركات الطيران العالمية.


وأكد نائب وزير الطيران، أن 2150 جنيها قيمة تذكرة مطار الاقصر واسوان ذهاب وعودة.

وتابع اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، أن اللجنة الأخيرة زارت المطارات، ولم ترصد أي ملاحظة في المطارات، مستدركا أنه لم نتحدث عن أي معوقات، والموضوع كله عن آليات استئناف الرحلات. 


وأكمل طيار منتصر مناع أنه كُلفنا أمس أن هناك لجنة روسية جديدة تصل مطار شرم الشيخ والغردقة لمتابعة الإجراءات التي ننفذها هناك، موضحا أنه اللجنة بها أطباء متابعة لمناقشة الأمر مع الأطباء في المطارات المصرية.


وأكد اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، أن هذا الأمر يحفز باقي دول العالم لجلب سائحين لمصر وخاصة في ظل استقرار الوضع فيما يخص جائحة كورونا بمصر، مشيرا إلى أن وزارة الصحة شاركت وضع التدابير الاحترازية بمطاري شرم الشيخ والغردقة قبل عودة الرحلات الروسية لمصر.


 

رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر البحر الأحمر الغردقة اخبار التوك شو القرى السياحية

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