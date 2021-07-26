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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خماسي الكاراتيه يرفع راية التحدي: نعدكم بميداليات أوليمبية

صدى البلد

رفع لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه راية التحدي قبل سفرهم يوم الخميس المقبل إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في حدث هو الأول والأخير من نوعه في تاريخ اللعبة.

أكد خماسي منتخبنا الوطني للكاراتيه وهم جيانا فاروق وعلى الصاوى  ورضوى سيد وفريال أشرف وعبد الله ممدوح أن طموحاتهم بلا حدود وسيحاولون بشتى الطرق تحقيق ميدالية أوليمبية.

قالت جيانا فاروق أنها جاهزة تماما للتحدي الكبير الذي ينتظرها  حيث تم الاستعداد بشكل مثالي ولديها هدف تسعى لتحقيقه بكل قوة من اجل رفع علم مصر عالياً أمام نجوم العالم المشاركين.

أضافت أن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الراحة لهم حيث أنه يضع آمالا كبيرة عليهم في المنافسة على تحقيق ميدالية وهو ما ستسعى لتحقيقه.

من جانبه.. قال علي الصاوي أن حلمه الكبير في طوكيو هو الفوز بميدالية موضحا أنه يدرك تماما مدى صعوبة ذلك خاصة مع دخول الكاراتية في الأولمبياد لأول مرة.

أضاف أنه على دراية كاملة تماما بأن هناك دولا تطورت كثيرا في هذه الرياضة ، ولكن لديه الثقة في نفسه وفى بقية زملائه في تحقيق الحلم الكبير، والفوز بالميدالية الذهبية هدفه الأول في طوكيو.

من جانبها .. أعربت فريال أشرف عن سعادتها بالمشاركة في الأولمبياد خاصة وأنه حلم تحول إلى حقيقة مشيدة بالدور الملموس الذي قدمه الاتحاد برئاسة محمد الدهراوي في توفير كافة الاحتياجات اللازمة للاعبين من معسكرات وخلافه وحان الوقت لرد الدين لهم على هذا الدعم بتحقيق إنجاز تاريخي.

بينما اكتفى عبد الله ممدوح بالقول بأن دعم اتحاد الكاراتيه جعلهم يرفعون فوق عاتقهم شعار "العودة بميدالية أوليمبية" لذا فإنه سيبذل قصارى جهده خلال الأولمبياد لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت رضوى سيد إلى أنها على أتم الجاهزية الفنية والبدنية وأيضا النفسية ، مؤكدة بأن منتخب مصر أدي المطلوب منه على مستوى الاستعداد ، ويبقى التوفيق والفوز بالميداليات في المنافسات.

وقالت لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه أنها ستقاتل من أجل الفوز بالمباريات واسعاد الشعب المصري بحصد ميدالية أوليمبية.

جيانا فاروق على الصاوي رضوى سيد فريال أشرف عبد الله ممدوح المنتخب الوطني للكاراتيه

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