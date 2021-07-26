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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشبكة العربية للإعلام الرقمي: الإرهاب يسعى لإنشاء دولة موازية لديها أجندات أجنبية

تونس
تونس

قال محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي، إن الجماعة الإرهابية أمام العالم كله لا تعرف الديمقراطية ولا القانون، كاشفا أنها تلجأ إلى العنف والاعتداء على الشعب الذي يرفضه كما حدث في مصر والسودان وهذا نهج لها.

 

وأضاف رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "الآن" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية المتمثل في حركة النهضة بتونس بمجرد نزع شرعية وجوده القانونية عنها، منوها إلى أنها لا تستقر داخل أى دولة مستقرة لها سيادة وتعمل على إنشاء دولة موازية ولديها أجندات أجنبية ولديها دعم خارجي يساندها وتحاول أن تعصف بكل الحريات التي أعطاها الرئيس التونسي للشعب.

 

وأشار رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي، إلى أن الجماعات الارهابية تنتهك حقوق الإنسان في أى مكان تتواجد فيه، وأضاف أن الشعب التونسي رفض الكثير من الانتهاكات من جانب حركة النهضة التي أخونة المؤسسات الإدارية في تونس.

 

وفى سياق أخر، لفت  رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي ، إلى أن المجازر التى تمت ضد تيجراي الإثيوبية، كان صعباً للغاية، والجثث كانت فى الشوارع تأكلها الضباع.


وأشار إلى أن المأساة فى إقليم تيجراي الإثيوبية، لم يتوقف عند القتل، بل كانت هناك جرائم اغتصاب جماعية، وهذا الأمر تم تسجيله من منظمات عالمية.


وأوضح أن هناك تحقيقات دولية تتم حاليًا فى الجرائم التى تمت فى إقليم تيجراي الإثيوبية، وأن ما حدث فى تيجراي الإثيوبية تعتبر جرائم حرب.

الشبكة العربية للإعلام الرقمي مصر والسودان تونس الجماعات الارهابية الرئيس التونسي

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