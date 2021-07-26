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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشاعر شوقي حجاب يروي موقفا حدث له بحضور أبلة فضيلة

الشاعر شوقي حجاب
الشاعر شوقي حجاب

قال الشاعر شوقي حجاب ، إن أعماله هي سبب شهرته ، حتى الآن، معقبا : " عندنا ألف غنوة أثرت بيهم على وجدان الناس".

وحكى الشاعر شوقي حجاب ، خلال لقائه لـ برنامج " كنوز الوطن " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، عن موقف حدث معاه ، بإحدى لجان التحكيم ، مع " أبلة فضيلة " ، لشخص ألف العديد من الكتب ، ولكنه لم يكن مهتمه لحديثه، موضحا أنه أظهر له أن أعماله لا تأثر في الوجدان ، ولا تبقا عبر الأجيال.

وأشار إلى أن جيله كان عاشقا لوطنة، وأهله، وجيشه ، متابعا : " كنا بنحب بلدنا وخايفين عليها أكثر من دلوقتي " .

ولفت أنه حصل على جوائز من دول عربية كثيرة، ولكن التكريم من مصر يكون له أمر مختلف، وقدم الشكر لـ  المسئولين فى مصر على هذه الجائزة الكبيرة.

وأوضح أن هناك مادة قام بدراستها بالجامعة تسمى "سيكولوجية الجماهير"، ليتم الوصول إلى مشاعر وردود أفعال الجمهور على جميع الأعمال السينمائية، معقبا "لا نذهب إلى السينما لمشاهدة الفيلم بل مشاهدة ردود أفعال الجمهور، ونكتب عنها تقارير".

الشاعر شوقي حجاب شوقي حجاب اخبار التوك شو أبلة فضيلة كنوز الوطن

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