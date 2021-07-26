بطلة البرونزية.. أول تعليق من هداية ملاك صاحبة أول ميدالية مصرية بأولمبياد طوكيو

أبدت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، سعادتها الغامرة بعد التتويج بالميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو2020.



ونشرت هداية عبر صفحتها بفيس بوك صورا من مباراتها أمام اللاعبة الأمريكية، وعلقت قائلة: "الحمد لله الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020 فى التايكوندو".

وحفرت البطلة الأولمبية المصرية هداية ملاك اسمها بأحرف من ذهب فى تاريخ دورات الألعاب الأولمبية على مدار التاريخ بعد أن نجحت فى تحقيق الميدالية البرونزية اليوم.



وأصبحت هداية ملاك أول رياضية مصرية عربية تحقق ميداليتين أولمبيتين فى دورتين متتاليين لمنافسات الدورات الأولمبية بعد أن كانت حققت الميدالية البرونزية بدورة ألعاب ريو دى جانيرو 2016 الماضية .



حصدت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن -76 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وفازت هداية صاحبة برونزية أولمبياد ريو علي الأمريكية بايجي ميكفيرسون المصنفة 5 أولمبيا بنتيحة 17-6 لتحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية علي التوالي.

وكانت هداية ملاك فازت علي ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعد أن حققت نتيجة 19-0 في مباراة الترضية الأولي لوزن 67 كجم.