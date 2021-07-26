عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلة البرونزية.. أول تعليق من هداية ملاك صاحبة أول ميدالية مصرية بأولمبياد طوكيو

هداية ملاك
هداية ملاك

أبدت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، سعادتها الغامرة بعد التتويج بالميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو2020.

 ونشرت هداية عبر صفحتها بفيس بوك صورا من مباراتها أمام اللاعبة الأمريكية، وعلقت قائلة: "الحمد لله الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020 فى التايكوندو".

وحفرت البطلة الأولمبية المصرية هداية ملاك اسمها بأحرف من ذهب فى تاريخ دورات الألعاب الأولمبية على مدار التاريخ بعد أن نجحت فى تحقيق الميدالية البرونزية اليوم.

وأصبحت هداية ملاك أول رياضية مصرية عربية تحقق ميداليتين أولمبيتين فى دورتين متتاليين لمنافسات الدورات الأولمبية بعد أن كانت حققت الميدالية البرونزية بدورة ألعاب ريو دى جانيرو 2016 الماضية .

حصدت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن -76 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وفازت هداية صاحبة برونزية أولمبياد ريو علي الأمريكية بايجي ميكفيرسون المصنفة 5 أولمبيا بنتيحة 17-6  لتحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية علي التوالي.

وكانت هداية ملاك فازت علي ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعد أن حققت نتيجة 19-0 في مباراة الترضية الأولي لوزن 67 كجم.

ترشيحاتنا

حالته صادمة.. رجل يعاني من كتلتين بحجم رأس كاملة على أنفه.. شاهد

علاج الجيوب الأنفية في المنزل بمكونات طبيعية

مصر للطيران تسير اليوم 67 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية والمحلية

حكم العمرة .. ومتى تكون واجبة ؟ اعرف آراء الفقهاء

الرئيس التونسي يعفي وزيري الدفاع والعدل من منصبيهما

ميقاتي يتوجه إلى قصر بعبدا بعد حصوله على أغلبية لتشكيل الحكومة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

ولادة في اللجنة.. حكاية الطالبة الحامل بالشرقية وخروجها من امتحان التاريخ

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

التربية والتعليم: 9 أكتوبر.. بدء العام الدراسي الجديد

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

التعليم: امتحانات الثانوية العامة القادمة تنطلق 11 يونيو 2022

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

المزيد

ساحة رأي

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ