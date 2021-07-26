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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف عيسى : مصر لا تستحق إلا الذهب.. وفرحة المصريين تكفيني

سيف عيسى
سيف عيسى

أبدى البطل سيف عيسى المتوج بالميدالية البرونزية فى منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية وحصده الميدالية الثانية لمصر فى طوكيو.

 

وقال سيف عيسى بعد المباراة : " ربنا رزقنى أكثر مما أستحق .. وما النصر الا من عند الله".

 

وتابع سيف عيسى : أتمنى أن تكون مصر كلها سعيدة فهذا حلم 100 مليون مصرى والكل تابع وشاهد الحرص المصرى والرغبة القوية على مواقع التواصل الاجتماعى بقوة مصر وضرورة حصد الميداليات " .

 

وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتوج بالذهب لأن مصر لا تستحق إلا الذهب، مؤكدا أن المنافسات صعبة وسنحاول جاهدين لتحقيق حلم المصريين فى كل بطولة .

 

وحصد سيف عيسى، لاعب منتخب مصر للتايكوندو علي الميدالية البرونزية لوزن -80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

 

مشوار سيف

وحقق سيف عيسى ، الفوز على لاعب النرويج اندري ريتشارد في مباراة حسم الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4 ليتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو.

 

وكان سيف عيسى خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام بطل روسيا ماكسيم خرامتكوف بالذي وصل للدور النهائي بنتيجة ١٣-١.

 

وحقق سيف عيسى الفوز في دور ال 16علي اللاعب الأسترالي جاك مارتون (المصنف 12) بنتيجة 11-1 ليصعد الي دور الثمانية لمواجهة لاعب إيطاليا سيموني اليسيو.

 

وفاز سيف عيسي، علي بطل إيطاليا سيموني اليسيو المصنف 13 أولمبيا  بنتيجة 6-5 ليصعد الي نصف نهائي الأولمبياد.

 

وافتتح منتخب التايكوندو مشاركاته أول أمس في أولمبياد طوكيو باللاعبة نور حسين في وزن -49 كجم الذي ودعت البطولة من دور الـ 16 بالهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا

 

واستكمل التايكوندو منافساته أمس بفوز عبد الرحمن وائل في وزن -68 كجم أمام بطل إسبانيا بنتيجة 22/20 في دور الـ16، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام بطل البوسنة بنتيجة 8/7 ويودع أولمبياد طوكيو.

 

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية.

 

وتنطلق منافسات التايكوندو يوميًا في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة وتستمر حتى الساعة ال 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام خلال هذه الفترة الأدوار التمهيدية وربع النهائي ونصف النهائي، وتنطلق في تمام الساعة ال 12 ظهرًا مباريات الترضية يليها مباريات الميدالية البرونزية ثم النهائيات، وتختتم المنافسات الساعة 3 عصرًا.

 

وقد تأهل التايكوندو المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، و سيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.


ويقود المنتخب الوطني المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.

سيف عيسى دورة الالعاب الاولمبية طوكيو طوكيو طوكيو 2020 الميدالية البرونزية منتخب مصر للتايكوندو

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