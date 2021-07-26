وكيل تعليم بورسعيد يترأس غرفة عمليات الثانوية العامة ويشيد بجهود أجهزة المحافظة

ترأس الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، اليوم الأثنين، غرفة عمليات إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية والمنعقدة منذ العاشرة صباحا لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بحضور كامل أعضائها.
وانعقد اليوم إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الشهادة الثانوية العامة، الشعبة العلمية فى بورسعيد وعددهم ٢٧٣٨ طالبا وطالبة، لمدة ثلاث ساعات وسط إجراءات أمنية وإحترازية مشددة، على مستوى المحافظة حيث توجه الطلاب إلى لجانهم الإمتحانية، بعد إنتهاء التعقيم والإجراءات الأمنية، وفحص أجهزة التابلت المصطحبة، وحظر دخول الهاتف المحمول.
وأطمأن الدكتور وكيل تعليم بورسعيد على إنتظام دخول طلاب الشعبة العلمية بالمحافظة بجميع اللجان لأداء إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط إجراءات إحترازية وقائية منعا لإنتشار فيروس كورونا ولحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات فضلا عن تذليل أى عقبات حال حدوثها فورا.
وأكدا باهى على وصول كل أوراق الأسئلة والبابل شيت بجميع اللجان وعددها ١٨ لجنة فى موعدها المحدد، مشيدا بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد المثمر بين كافة أجهزة المحافظة من أجل إنتظام سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة لصالح الطلاب بعيدا عن اى قلق أو توتر.