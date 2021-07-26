وكيل تعليم بورسعيد يترأس غرفة عمليات الثانوية العامة ويشيد بجهود أجهزة المحافظة

ترأس الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، اليوم الأثنين، غرفة عمليات ‏إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية والمنعقدة منذ العاشرة صباحا لمتابعة سير ‏أعمال امتحانات الثانوية العامة بحضور كامل أعضائها.‏

وانعقد اليوم إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الشهادة الثانوية العامة، الشعبة ‏العلمية فى بورسعيد وعددهم ٢٧٣٨ طالبا وطالبة، لمدة ثلاث ساعات وسط إجراءات أمنية وإحترازية مشددة، على مستوى المحافظة حيث‎ ‎توجه الطلاب إلى لجانهم الإمتحانية، بعد إنتهاء التعقيم والإجراءات الأمنية، وفحص أجهزة ‏التابلت المصطحبة، وحظر دخول الهاتف المحمول‎.‎

وأطمأن الدكتور وكيل تعليم بورسعيد على إنتظام دخول طلاب الشعبة العلمية بالمحافظة بجميع اللجان لأداء ‏إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط إجراءات إحترازية وقائية منعا لإنتشار فيروس كورونا ‏ولحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات فضلا عن تذليل أى عقبات حال حدوثها فورا‎.

وأكدا باهى على وصول كل أوراق الأسئلة والبابل شيت بجميع اللجان وعددها ١٨ لجنة فى موعدها المحدد، ‏مشيدا بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد المثمر بين كافة أجهزة المحافظة من أجل ‏إنتظام سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة لصالح الطلاب بعيدا عن اى قلق أو توتر.

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