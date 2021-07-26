عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يترأس غرفة عمليات الثانوية العامة ويشيد بجهود أجهزة المحافظة

صدى البلد

ترأس الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، اليوم الأثنين، غرفة عمليات ‏إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية والمنعقدة منذ العاشرة صباحا لمتابعة سير ‏أعمال امتحانات الثانوية العامة بحضور كامل أعضائها.‏

وانعقد اليوم إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الشهادة الثانوية العامة، الشعبة ‏العلمية فى بورسعيد  وعددهم ٢٧٣٨ طالبا وطالبة، لمدة ثلاث ساعات وسط إجراءات أمنية وإحترازية مشددة، على مستوى المحافظة حيث‎ ‎توجه الطلاب إلى لجانهم الإمتحانية، بعد إنتهاء التعقيم والإجراءات الأمنية، وفحص أجهزة ‏التابلت المصطحبة، وحظر دخول الهاتف المحمول‎.‎

محمد عبد الحميد: إشادة "محلية النواب" بإنجازات بورسعيد شهادة تقدير للقيادة السياسية والغضبان

وأطمأن الدكتور وكيل تعليم بورسعيد على إنتظام دخول طلاب الشعبة العلمية بالمحافظة بجميع اللجان لأداء ‏إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط إجراءات إحترازية وقائية منعا لإنتشار فيروس كورونا ‏ولحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات فضلا عن تذليل أى عقبات حال حدوثها فورا‎.

وأكدا باهى على وصول كل أوراق الأسئلة والبابل شيت بجميع اللجان وعددها ١٨ لجنة فى موعدها المحدد، ‏مشيدا بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد المثمر بين كافة أجهزة المحافظة من أجل ‏إنتظام سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة لصالح الطلاب بعيدا عن اى قلق أو توتر.

IMG-20210726-WA0003
IMG-20210726-WA0003
IMG-20210726-WA0000
IMG-20210726-WA0000
IMG-20210726-WA0001
IMG-20210726-WA0001
بورسعيد فيروس كورونا الثانوية العامة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية اللغة الاجنبية الاولى

ترشيحاتنا

أسعدتني يا فخر العرب.. هداية ملاك ترد علي تهنئة محمد صلاح بعد ميدالية أولمبياد طوكيو

حالته صادمة.. رجل يعاني من كتلتين بحجم رأس كاملة على أنفه.. شاهد

علاج الجيوب الأنفية في المنزل بمكونات طبيعية

مصر للطيران تسير اليوم 67 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية والمحلية

حكم العمرة .. ومتى تكون واجبة ؟ اعرف آراء الفقهاء

الرئيس التونسي يعفي وزيري الدفاع والعدل من منصبيهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

ولادة في اللجنة.. حكاية الطالبة الحامل بالشرقية وخروجها من امتحان التاريخ

التربية والتعليم: 9 أكتوبر.. بدء العام الدراسي الجديد

التعليم: امتحانات الثانوية العامة القادمة تنطلق 11 يونيو 2022

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

المزيد

ساحة رأي

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ