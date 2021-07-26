أمن القاهرة يكشف ملابسات مشاجرة متداولة على فيس بوك في حلوان

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة حلوان ضمن مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتم التوصل إلى طرفي الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بشأن وقوع مشاجرة ومصابين بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص تبين أنه حال قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "مصاب بجروح متفرقة بالجسم " صحبة كل من والدته وشقيقته "ربتي منزل"، بشراء بعض المستلزمات من أحد الباعة الجائلين بالسوق، حدثت بينهم مشادة كلامية حول البيع تطورت إلى مشاجرة.

وتدخل على أثر المشادة بائع آخر لمناصرة الأخير، وقام بالتعدى على المشتري بالضرب باستخدام قطعة حديدية كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط البائعين، واعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.