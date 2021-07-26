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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 67 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية والمحلية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 67 رحلة جوية تنقل على متنها 7152راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

وتنظم مصر للطيران 67 رحلة جوية بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من عمّان، تورنتو، دبي، أبوجا ، بغداد، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.

 

وتسير مصر للطيران، 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، 3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7152 راكبا.

 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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