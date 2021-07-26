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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. 6 ضوابط جديدة للصيد بالقانون

ضوابط الصيد
ضوابط الصيد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على عدم جواز الصيد في المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات غير المسموح الصيد بها. 

 

جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث حددت اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق وأدوات الصيد المسموح بها.

 

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز هذه الضوابط بعد موافقة النواب:

مجلس النواب يوافق على 2000 جنيه حدا أقصى للترخيص بإنشاء مزرعة سمكية أو مفرخ

النواب يوافق على تخفيض الحد الأقصى لرخصة الصيد من 8 آلاف جنيه إلى 5 آلاف

ضوابط الصيد الجديدة

1- حظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير المسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد.

 

2- حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

 

3- حظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 

 

4- حظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

5- حظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

 

6- عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات وإتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى تحددها الجهة الإدارية المختصة.

 

وحددت اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد وفقا لما جاء بمشروع القانون.

 

الصيد مجلس النواب القانون تنمية البحيرات الثروة السمكية

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