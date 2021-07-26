الرئيس التونسي يعفي وزيري الدفاع والعدل من منصبيهما

أذاعت فضائية "اكسترا نيوز"، خبرا عاجلا أفاد أن الرئيس التونسي قيس بن سعيد أصدر قرارات مهمة من بينها إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي من منصبه، وكذلك إعفاء وزيرة العدل بالإنابة حسناء بنت سليمان من منصبها.

كما أعفى الرئيس التونسى الحكومى والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية من مهام منصبه.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية تقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

وفى سياق آخر، التقى الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الاثنين، في قصر قرطاج عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.