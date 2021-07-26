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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رغم تحصين 3 ملايين رأس.. الخدمات البيطرية تناشد المربين التجاوب مع الحملات

صدى البلد

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

 


وأوضح التقرير، أنه تم تحصين مليون و574 ألف و333 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "855 ألف و819 رأس أبقار، 455 ألف و433 رأس جاموس، 215 ألف و281 رأس أغنام، 47 ألف 800 رأس ماعز" حتى 25 يوليو 2021.


كما تم تحصين مليون و488 ألف و752 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "781 ألف و96 رأس أبقار، 448 ألف و549 رأس جاموس، 209 ألف و361 رأس أغنام، 47 ألف و800 رأس ماعز، 1946 راس جمال" حتى 25 يوليو 2021 أيضا.

 

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

أوبئة الزراعة الثروة الحيوانية التحصين ضد الأوبئة استصلاح الاراضى الخدمات البيطرية مواشي وزارة الزراعة وزير الزراعة

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