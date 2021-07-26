أخصائي علاقات أسرية: الخوف الزائد على الأطفال يؤثر في شخصياتهم

الخوف الزائد على الأطفال

وجهت هيا الششتاوي أخصائى علاقات أسرية ومعالج نفسي، نصائح مهمة للمواطنين بشأن التربية، مضيفة أن الخوف الزائد على الأطفال يؤثر على شخصياتهم.



وأضافت أخصائى علاقات أسرية و معالج نفسي، خلال حوارها ببرنامج ست الستات المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أنها قامت بعلاج نفسها من خوفها الشديد على نجلتها الوحيدة، لافتة إلى أنها كانت تخاف بشدة على نجلتها، وبعد ذلك بالتدريج قامت بعلاج نفسها.



وكشفت أخصائى علاقات أسرية و معالج نفسي، أن هناك طرق لتعديل سلوك طفلك أهمها أن يقوم الآباء والأمهات بعمل السلوك الصحيح أمام الطفل ومن ثم سيقوم الطفل بالتعليم من والديه.

وتابعت : اتركي طفلك يعيش ويتحرك ويعمل اللي عايزه من غير ما توجهيه، واعملي لطفلك مكان يقدر يشخبط عليه في البيت، ويطلع طاقته أو اشتري له سبورة يقدر يرسم ويكتب عليها بدون أي قيود.



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استشاري صحة نفسية: المقارنة بين الأطفال تتسبب في تدمير البيت



وقال الدكتور محمد هانى استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن التوازن فى تربية الأطفال من الأشياء الهامة.



وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه يحذر أيضا من المقارنة بين الأطفال، موضحًا من الأشياء الخطيرة التى تدمر البيت هى المقارنة.



ولفت إلى أن هناك أسرة يكون لديها ثلاثة أولاد أو اثنين أحدهما مميز والآخر يعانى من نسيان، أو انخفاض فى مستوى التعليم، وطوال الوقت يتم تعنيفه عير المميز، وهذا الأمر خطير.

وأشار إلى أن الأم أو الأب شديد الإنفعال ينتج عن ذلك أطفال ضعيفة الشخصية.

وكشف استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، أن اضطراب فرط الحركة هو مرض نفسي، يصيب الأطفال منذ مرحلة مبكرة، ويصاب به 7% من أطفال المدارس بالعالم، موضحا أن مرض اضطراب فرط الحركة عبارة عن عدة حركات لا إرادية متتالية يقوم بها الطفل، لافتا إلى أن هناك فرق بين الشقاوة، ومرض اضطراب فرط الحركة.

وأشار إلى أن الطفل المصاب بـ اضطراب فرط الحركة يقوم بأكثر من حركة مختلفة في وقت واحد، ويكون مصحوب بتشتيت الانتباه، مما يؤثر على درجة الاستيعاب.

ولفت إلى أن مرض اضطراب فرط الحركة من الممكن أن يؤثر على الطفل دراسيا، مما يسبب قلق للأسرة بسبب انعدام الانتباه عند الطفل.

وتابع أن المرض يبدأ من سن سنة وشهرين، بعد تعلم الحركة والمشي، وأعراضه الواضحة تكون افتعال حركات مختلفة في دقيقة واحدة، ويكون الطفل غير منتبه لأي أوامر موجهة له، ناصحا بضرورة عرض الطفل في حالة تأكد الأسرة من إصابته بالمرض على استشاري نفسي، قبل دخول المدرسة.

جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأسر قد افتقدت لغة الحوار بين الأباء والأبناء ويؤدى ذلك إلى تزايد مشاعر الكراهية فيما بين الأبناء والأباء، موضحًا أنه كلما كبر الأب والأم في السن يحدث لديهم وعي وإدراك بأنهم فرطوا في أبنائهم وكانوا يستحقون للعناية والرعاية بشكل أكبر مما قاموا به من قبل، ويفيق الأب فترة بعد وجود أزمة ويكون وقع الأبناء في مفترق الطرق بسبب إهمال بعض الأباء.