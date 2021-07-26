رامز جلال يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى بعد حصدهما برونزية التايكوندو.. شاهد

هنأ الفنان رامز جلال اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ أغسطس المقبل.
ونشر رامز جلال صورة للاعب سيف عيسي و هداية ملاك وعلق قائلا “ الف الف الف مبروك الف الف الف نهار ابيض هدايا ملاك و سيف عيسى رفعتوا راس مصر 🇪🇬.. وشدوا حيلكم يا ابطال مصر في اولمبياد طوكيو ”.
وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.
فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.