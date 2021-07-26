رامز جلال يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى بعد حصدهما برونزية التايكوندو.. شاهد

أولمبياد طوكيو..

هنأ الفنان رامز جلال اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ أغسطس المقبل.

ونشر رامز جلال صورة للاعب سيف عيسي و هداية ملاك وعلق قائلا “ الف الف الف مبروك الف الف الف نهار ابيض هدايا ملاك و سيف عيسى رفعتوا راس مصر 🇪🇬.. وشدوا حيلكم يا ابطال مصر في اولمبياد طوكيو ”.

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.