مجموعة مصر.. السويد تفوز على اليابان 28 - 26 في كرة اليد

فاز المنتخب السويدي على نظيره الياباني بنتيجة 28-26، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020”.

المنتخب السويدي سيطر على المباراة منذ بدايتها، حيث استطاع حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17-14 أمام اليابانيين.

وفي الشوط الثاني، حاول اليابانيون العودة في النتيجة، لكنهم فشلوا في ذلك، لينتهي اللقاء بفوز السويد بنتيجة 28-26.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السويد للنقطة الرابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد اليابان عند صفر من النقاط في المركز السادس والأخير.

ويواجه منتخبنا المصري نظيره الياباني في الجولة الثالثة، يوم الأربعاء المقبل، حيث يأمل الفراعنة في تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من التأهل للدور المقبل، حيث يحتلون المركز الثالث برصيد نقطتين.