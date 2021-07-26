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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ثبات الوزن

دعاء سهيل: ثبات الوزن يحدث لـ90% من الحالات حال اتباع مكمل غذائي

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن هناك ضرورة لتغيير المواد التي تقلل الشهية أو المكملات الغذائية كل فترة، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثبات في الوزن.  

وأضافت " دعاء سهيل "، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ثبات الوزن يحدث لـ90% من الحالات حال اتباع مكمل غذائي لتقليل الشهية، ولكن هناك إمكانية لكسر هذا الثبات بتناول مواد عشبية أخرى.

 

وأوضحت " دعاء سهيل " إلى أن مريض السمنة عندما يجد نتيجة واضحة عند اتباع كورس معين، أو مكمل غذائي، يكون أكثرًا حرصا من الطبيب على اتباع الكورس، للوصول إلى أفضل نتيجة.

 

وتابعت " دعاء سهيل " : «الله عز وجل خلق الأعشاب على الأرض مضادة لكل أنواع الأمراض، وفي حال وجود شهية عالية لدى مريض السمنة، من الممكن تناول المكمل الغذائي الذي يحتوي على أعشاب معينة يتم التخلص من زيادة الوزن إلى حد كبير».

 

وأكملت " دعاء سهيل " أنه لا يوجد شيء يسمى مكمل غذائي يصلح لكل الفئات والحالات الصحية لمرضى السمنة، خاصة وأن البعض قد يعاني من مشكلة في الحرق، والبعض الآخر قد يكون لديه مشكلة في الغدة الدرقية، متابعة : «لا يمكن خفض الوزن من خلال مكمل غذائي واحد لكل الحالات، مفيش حاجة اسمها كده، دا اسمه لعب بالعقول».


الحل الأمثل لخفض الوزن
 

كشفت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية ، عن الحل الأمثل لخفض الوزن يكون من خلال تقليل الشهية بمواد عشبية طبيعية، ومع مرور الوقت يقل حجم المعدة، وبالتالي يقل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، مما ينعكس على الوزن بشكل إيجابي.

 

قالت " دعاء سهيل " إن قيام طبيب التغذية بمنع مريض السمنة من تناول طعام معين، ووضع قائمة ممنوعات طويلة من الطعام، من شأنه أن يمنع مريض السمنة من استكمال أي نظام غذائي معين، مضيفة أن تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات، وبالتالي لا تمنع مريض السمنة من تناول أي طعام معين، ولكن بكميات أقل من خلال تقليل الشهية.

خبيرة تغذية علاجية دعاء سهيل المكملات الغذائية العقار مكمل غذائي

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