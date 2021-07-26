اتحاد التايكوندو يهدى برونزيتى هداية ملاك و سيف عيسى للرئيس السيسى

عبر عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ، عن سعادته عقب تتويج هداية ملاك وسيف عيسى بميداليتين برونزيتين، فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ .. قائلا :"مبروك لمصر والعرب وأفريقيا".



وأكد عمرو سليم ، أن الضغط كان كبير على التايكوندو خاصة انهم لم يذهبوا إلى طوكيو بغرض التمثيل المشرف فقط ولا كسب الخبرات ورفع مستوى اللاعبين .. وأضاف أن تاريخ التايكوندو دائما معروف بالانجازات وتحقيق الميداليات والمجالس السابقة فى التايكوندو عملت بجد واجتهاد وعليه فالضغط كان كبيرا على الجميع بداية من مجلس الاتحاد مرورا بالاجهزة الفنية وصولا إلى اللاعبين انفسهم ولكن فى النهاية تم بحمد الله النجاح.



وأضاف: " بتوفيق ربنا قبل أى شئ لم يضيع مجهودنا وتعبنا وتخطيط كل هذه السنوات".

وشدد على أن التايكوندو حقق انجازا بالتتويج بميداليتين كما ان هداية ملاك حققت معجزة بتحقيقها ميداليتين أولمبيتين في دورتين متتاليتين.

ووجه عمرو سليم، الشكر للجهاز الفنى بقيادة المدير الفني المكسيكي أوسكار وكل اعضاء الجهاز والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي، إلى جانب مجلس إدارة اتحاد التايكوندو الذى تحمل الكثير فى السنوات الماضية وعلى رأسهم إيهاب جابر رئيس اللجنة الفنية فهذا الانجاز عمل جماعي حققناه معا.



وأشار إلى ان الدولة المصرية وجميع المسئولين لم يبخلوا عليهم بأي شئ وكانوا داعمين لأسرة التايكوندو موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بأعتبارهما على رأس المنظومة الرياضية المصرية والذان حرصا على التواجد مع هداية وسيف مبكرا وكانوا داعمين ومشجعين لهما وانفعلا معهما اثناء المنافسات وكانوا أول المهنئين لهما على هذا الانجاز.

ووصف عمرو سليم، لحظات ما بعد التتويج قائلا :" ان الجميع دخلوا فى نوبة بكاء فرحا بهذا الانجاز .. خاصة ان الحمل كان ثقيلا للغاية ومصر تستحق أكثر من ذلك“.

وأكد على الطفرة الكبيرة للرياضة المصرية فى السنوات الأخيرة ، مشيدا بدور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى دعمه للرياضيين واهتمامه الكبير بالرياضة قائلا : " إن الجميع يشاهد اهتمام سيادة الرئيس بالرياضة وقيامه بمشاركة الشباب الركض وركوب الدراجات إلى جانب تركيزه على افتتاح العديد من المنشآت الرياضية وحرصه على حضور البطولات الدولية الكبرى التى تفتحها مصر على أرضها، مضيفا أن هاتين الميداليتين أقل شئ نقدمه للرئيس السيسى.



وتمنى رئيس اتحاد التايكوندو، أن يكون هذا الانجاز فتحة خير على جميع الأبطال المصريين المشاركين فى الدورة الأولمبية ويضيفوا ميداليات أخرى لمصر.

وأكد أن البطلين نور حسين وعبدالرحمن وائل ، يجب أن يعرف الجميع أنهما قدما مباريات جيدة ولكن لم يحالفهما التوفيق، بعد أن قدما مستوى متميز امام ابطال العالم وخسروا بصعوبة، وأنهم ليسوا بخبرة هداية وسيف، ولا يجب انتقادهم أو محاسبتهما فهم لم يلقوا الاستعداد والتجهيز والاهتمام الكبير مثل هداية وسيف.